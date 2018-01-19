Грабитель с ножом и трусами на голове ограбил офис микрозаймов

Сегодня, 16:13

Злоумышленник произвел ограбление офиса микрозаймов в Балашове в Саратове. Мужчина с ножом и трусами на голове смог вынести 3 тыс. рублей. Теперь ему грозит уголовный срок и тюрьма.

В Балашове Саратовской области суд вынес приговор 36-летнему грабителю, вина которого в разбое и покушении на кражу была доказана. В ходе следствия было установлено, что 7 октября прошлого года в 11:30 мск злоумышленник завладел сумкой работницы ТЦ «Омега». Так. удалось получить сумму около 50 тыс. рублей. В отделе полиции мужчина признался в содеянном, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В этот вечер злоумышленник привлек внимание полиции после того как он произвел ограбление офиса микрозаймов в Балашово. Мужчина с ножом и трусами на голове смог вынести 3 тыс. рублей.

Теперь ему грозит уголовный срок и тюрьма Суд, согласившись с государственным обвинителем, назначил подсудимому наказание в виде лишения 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.