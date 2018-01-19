Кремль проинформировали о ЧП в школе Улан-Удэ

Сегодня, 16:07

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вооруженное нападение на учительницу и школьников в Улан-Удэ. По словам чиновника, руководство страны в курсе происходящего и внимательно следит за развитием событий.

Сразу после ЧП в бурятской школе руководство страны получило уведомление о произошедшем. Также Кремль получает от правоохранителей все сведения о ходе расследования скандального преступления, заявил Песков.

Ранее Следком Бурятии сообщил о намерении проверить устроившего бойню в школе Улан-Удэ подростка на приверженность тюремной «группировке АУЕ».