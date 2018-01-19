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В Уфе транссексуал замучил котенка ради популярности

Сегодня, 15:24

Неизвестный житель Уфы, предпочитающий краситься и расхаживать в женском платье, записал видеоролик с котом. На скандальных кадрах транссексуал швыряет пушистое животное в стену ради хайпа.

Поведение любителя женских платьев из Уфы вызвало массу возмущений в соцсетях. Пользователи шокированы жестким обращением транссексуала с котенком. К слову, издевательства над животным уфимец устроил ради быстрого обретения популярности на просторах сети.

Оскандалившимся транссексуалом уже заинтересовались правоохранительные органы. За совершенное злодеяние живодеру грозит тюремный срок до 3 лет, либо штраф в размере 80 тысяч рублей.


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  • Татьяна
    Сегодня, 15:58

    Блин , вот он " Жертва аборта".
    Урод, за что?
    Где закон?

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