Друг устроившего резню в школе Улан-Удэ рассказал, как его гнобили

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Друг школьника, который устроил резню в Улан-Удэ, рассказал, как Антона Бичивина гнобили и унижали в школе. Товарищ подозреваемого считает, что такое отношение сверстников могло стать причиной агрессии.

Друг Антона Иван рассказал, что уже два года не общался с ним, однако он назвал подозреваемого адекватным человеком. Подросток сообщил, что поступок Антона стал для него неожиданностью, но он смог найти причину такого поступка. Иван рассказал, что сверстники часто издевались и гнобили его друга, тот в свою очередь не мог за себя постоять.

Возможно поэтому Антон пошел на криминал и совершил нападение на учеников школы, подговорив еще двоих школьников. Правоохранительные органы уже арестовали троих подозреваемых в резне в одной из школ Улан-Удэ. Пострадавшие от нападения подростком в ножами и топором сейчас находятся в больнице.