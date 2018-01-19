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Задержан третий подозреваемый в школьной резне Бурятии

Сегодня, 14:59

В Улан-Удэ арестовали третьего подозреваемого в школьной резне. Им также оказался ученик местной школы, который в компании друзей придумал план нападения на учеников и учителей учреждения.

В ходе розыскных мероприятий полиция Бурятии установила личность и местоположение третьего подростка, который подозревается в организации резни в одной из школ Улан-Удэ. Правоохранительные органы уверены, что этот школьник был одним из организаторов нападения, однако доказать это удастся только в ходе следствия. Ранее удалось задержать двоих подозреваемых Антона Бичивина и Александра Рогальского.

Третьим злоумышленником оказался Илья Седов. В ходе разбирательств правоохранители установили, что на семиклассников и учителя напали именно три человека. По материалам полиции, подростки около 9:30 по местному времени вошли в школу, которая в этот период не охранялась, и забросили в класс коктейль Молотова. После того, как ученики и преподаватель вышли из кабинета, трое злоумышленников начали бить их топором и ножами. В результате пострадали несколько учеников и учитель, который эвакуировал детей из класса.

В экстренном порядке в Улан-Удэ направились медики из Петербурга. Они взяли все необходимое оборудование для спасения детей.


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