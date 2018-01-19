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Устроившего резню в школе Улан-Удэ проверят на причастность к «группировке АУЕ»

Сегодня, 15:10

Ученик 9 класса школы в Сосновом Бору (Улан-Удэ), устроивший нападение с топором и ножами на учеников и учительницу, подозревается в приверженности тюремной «группировке АУЕ». Подтвердить или опровергнуть данный факт предстоит Следкому Бурятии.

Правоохранители Улан-Удэ готовятся к беседам с организовавшим вооруженное нападение на школу девятиклассником, параллельно прорабатывая версии произошедшего. Предполагается, подросток может быть сторонником преступной «группировки АУЕ». Данная версия не является приоритетной, однако бурятский Следком все равно намеревается тщательно проверить ее.

Ранее СМИ узнали подробности из личной жизни несовершеннолетнего предполагаемого преступника. Девятиклассника до сегодняшнего дня знали как спокойного и неконфликтного сына майора ВДВ.


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