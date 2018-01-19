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В Крымске мужчина ради забавы выстрелил в девушку-подростка из винтовки

Сегодня, 14:59

В Крымске (Кубань) перед судом предстанет 31-летний местный житель, выстреливший из пневматической винтовки в спину 16-летней девушке. Свой поступок подозреваемый ничем не мотивировал, потерпевшую пришлось госпитализировать.

Скандальный инцидент произошел в октябре прошлого года. 31-летний фигурант уголовного производства вышел на балкон своей квартиры. Внизу на тротуаре житель Крымска увидел 16-летнюю девушку, впоследствии выстрелив ей в спину из пневматического ружья ради забавы. От полученного ранения потерпевшая рухнула на землю, прибывшая на место ЧП скорая госпитализировала ее в ближайшую больницу. Правоохранители моментально вычислили и арестовали предполагаемого злоумышленника.

В скором времени кубанский суд вынесет приговор подозреваемому из Крымска. Максимальное наказание за совершенное злодеяние составляет 10 лет колонии.


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