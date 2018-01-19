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Молодой англичанин удушил партнершу во время сексуальных игр

Сегодня, 14:36

Житель графства Уэст-Мидлендс получил 26 лет за удушение партнерши во время сексуальных игр. Тело убитой обнаружили в шкафу, обмотанное пищевой пленкой и с запахом освежителя. Ранее судимого 24-летнего парня задержали, однако он настаивает, что смерть 17-летней подружки стала случайностью.

Суд присяжных решил наказать виновника смерти 17-летней девушки 26 годами лишения свободы. Так, по версии правоохранителей мужчина состоял в отношениях с юной девушкой. В ходе сексуальных игр парень случайно удушил ее. После обмотал тело пищевой пленкой и спрятал тело в шкафу общежития в графстве Уэст-Мидлендс. После пропажи девушки подозрение пало на юношу. Обыскивая комнату, разлагающееся тело было обнаружено. Также стало известно, что виновник обрызгивал труп освежителем воздуха, чтобы скрыть преступление. Найти убийцу помогли камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали романтичность времяпрепровождения молодыми людьми.

К слову, на Тайване жена откусила автослесарю яичко во время секса.


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