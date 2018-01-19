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Житель Удмуртии подозревается в изнасиловании троих мальчиков

Сегодня, 14:02

48-летнего уроженца Удмуртии подозревают в ряде совершений сексуального растления несовершеннолетних.

Как сообщают представители Следственного комитета, в январе прошлого года к мужчине домой случайно попали трое мальчиков 10-14 лет, которые "колядовали" в данном районе. Он пригласил их пройти, выпить с ним чаю и звал еще к себе в гости. Таким образом он вошел в доверие детей и подружился с ними. Однако в дальнейшем его гостеприимство разнообразилось не только чаем, но и показом порнографических фильмов, а в дальнейшем сексуальным насилием.
Против него было возбуждено уголовное дело, которое уже направлено на рассмотрение в суд. В ходе следствия происходил допрос свидетелей, ряд экспертиз по отношению к потерпевшим и психолого-сексуальная экспертиза мужчины. На данный момент также выясняется его причастие к аналогичным случаям.


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