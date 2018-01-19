В Воронежской области 3-летняя девочка заразилась гепатитом С по вине врачей

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Следком Воронежской области проверяет компетентность врачей, по вине которых 3-летняя девочка заразилась гепатитом С. Обстоятельства передачи болезни не сообщаются.

Согласно версии следствия, 21 августа прошлого года неустановленное лицо причинило тяжкий вред здоровью 3-летней жительницы Воронежской области. Узнать о наличии у дочери опасного заболевания родители смогли лишь в начале текущей недели, сдав на анализ кровь. Предполагается, пациентку заразили медики, при каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

В рамках возбужденного уголовного производства организован комплекс судмедэкспертиз и допросов сотрудников якобы провинившейся больницы. Текущее состояние 3-летней жительницы Воронежской области не уточняется.