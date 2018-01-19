В Ульяновской области супруги специально заражали других ВИЧ-инфекцией

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В Ульяновской области зафиксировано больше 10 тысяч ВИЧ-инфицированных. Однако не все случаи заражения не являются криминальными. В Цильнинском районе гражданские супруги намеренно распространяли инфекцию, держа свою болезнь в тайне.

Инцидент взял свое начало еще три года назад в селе Елховое озеро. Жительница села проживала в гражданском браке со своим мужчиной, который работал дальнобойщиком. Забеременев, она узнала, что болеет ВИЧ-инфекцией. Спустя время после родов двоих детей девушка рассталась с супругом и в период с января по май прошлого года завела роман с другим.

Однако она не сообщила ему о своей болезни. Мужчина заразился, а в ноябре 2017 года женщина ответила на суде за свою тайну и отправилась на 2 года лишения свободы в колонию-поселение. Но отправление планируется только когда ее детям исполнится по 14 лет. Помимо этого, она обязана была выплатить моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей.

В то же время ее экс-гражданский супруг также проводил время в отношениях с девушкой, ни о чем ей не сказав. Ему суд вынес приговор в 2,5 года лишения свободы и ущерб в виде 300 тысяч рублей.

В тот период супруги не общались друг с другом до одного случая. Девушка завела роман с новым ухажером, который узнал ее секрет только после своего обследования. После этого он пожелал решить вопрос компенсации самостоятельно. Для этого он встретился с обоими экс-супругами и выдвинул требование, чтобы дальнобойщик отдал свой автомобиль. После отказа на такое условие мужчина вывез жертву на берег Свияги с угрозами утопить. Тогда парень согласился отдать автомобиль, но после того, как его отпустили, он этого так и не сделал. Вследствие зараженный мужчина приехал к обидчику с заявлением, что будет держать того в погребе пока не получит машину.

История закончилась тем, что дальнобойщик смог позвонить участковому. Вымогатель был пойман и приговорен к 3 годам лишения свободы и моральной компенсации жертве в размере 100 тыс. руб.