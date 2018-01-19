Пострадавшая учительница рассказала о нападении в Бурятии

Сегодня, 13:02

Учительница школы №5 посёлка Сосновый Бор в Улан-Удэ Ирина Раменская рассказала подробности утреннего нападения, в результате которого пострадала сама и были ранены шестеро учеников. По словам педагога, она не сразу поняла, что происходит, но с первых секунд предпринимала меры, чтобы эвакуировать детей из помещения.

Женщина пояснила, что утром вела урок у седьмого класса. Внезапно дверь в помещение открылась и кто-то бросил внутрь какую-то ёмкость. Учительница почувствовала удар в голову и, придя в себя, заметила задымление в аудитории. Она сразу же поспешила вывести детей наружу, но там увидела, как знакомый ей девятиклассник рубит школьников топором . Несмотря на то, что педагог истекала кровью, она до последнего пыталась защитить учеников.

Ранее одноклассники нападавшего рассказали о нём прессе. По словам подростков, парень увлекался аниме-злодеями из японских мультфильмов.