В Санкт-Петербурге при обыске у активиста нашли крокодила и 20 бомб

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Более 20 самодельных взрывных устройств, а также живого крокодила обнаружили сотрудники полиции в ходе обыска по месту жительства главы военно-патриотической организации в Санкт-Петербурге. В отношении активиста возбудили уголовное дело.

Источники в правоохранительных органах отмечают, что помимо 20 бомб в доме мужчины были найдены 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, порядка ста патронов к автомату Калашникова, 82-миллиметровая минометная мина, а также 40 единиц макетов автомата Калашникова, который пытались переделать для ведения стрельбы.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что на юге Санкт-Петербурга в подвале жилого дома нашли живого крокодила. Правоохранители сообщают, что уведомили о животном соответствующие службы, однако место нахождения рептилии в данный момент им не известно.