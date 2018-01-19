В Вологодской области мужчина украл сейф с зарплатой сотрудников фирмы

Сегодня, 12:18

В Вологодской области группа злоумышленников в составе четырёх человек похитила из деревообрабатывающего предприятия сейф, где хранились зарплаты сотрудников. Сумма ущерба составила порядка 800 тысяч рублей.

Одним из обвиняемых является житель Санкт-Петербурга. Он вместе со своими подельниками, по версии следствия, в августе прошлого года проник на территорию фирмы, зная где хранятся деньги. Подельники вынесли из здания металлический сейф, который скрыли в ближайшей лесополосе. Правоохранителям удалось установить личность данного человека, однако данные о его сообщниках пока не известны. В ближайшее время материалы в отношении обвиняемого передадут в суд.

Ранее мы писали, что в Кирове мужчина похитил деньги, которые предназначались малоимущим детям. Указанные средства злоумышленник украл из ящика для пожертвований.