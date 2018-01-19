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Напавший на школу подросток в Улан-Удэ оказался сыном офицера ВДВ

Сегодня, 11:49

Одноклассники напавшего на школу в Улан-Удэ подростка рассказали некоторые факты из его жизни. Парень считался тихоней, а его отец является офицером ВДВ.

По словам свидетелей ЧП в бурятской школе, напавший на учительницу и одноклассников подросток воспитывается в приличной семье. Отец несовершеннолетнего предполагаемого преступника служит майором в бригаде ВДВ. Девятиклассник часто гуляет со своим младшим братом на улице, создавая впечатление доброго тихони, рассказали свидетели ЧП в Сосновом Бору.

Ранее правоохранительные органы обрисовали произошедшее преступление. Подросток в маске бросил коктейль Молотова в один из кабинетов школы, в котором проходил урок. Учительница и дети начали выходить из помещения, а за дверью их уже поджидал нападавший с топором. Рассматривается версия о том, что в нападении принимали участие трое школьников.


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