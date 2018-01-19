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Мэра Махачкалы заподозрили в превышении полномочий с ущербом в 81 млн рублей

Сегодня, 11:00

Сотрудники Следственного комитета России подозревают мэра Махачкалы Мусу Мусаева в превышении возложенных на него функциональных обязанностей, повлекших ущерб государственным интересам на сумму 81 миллион рублей. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

По имеющимся в распоряжении следственных органов данным, Мусаев весной 2016 года, используя своё служебное положение, предпринял действия по передаче земельного участка в Махачкале площадью 17,5 тысячи квадратных метров ОАО «АСПК». Сумма сделки составила 1,1 миллиона рублей. В то же время, по данным экспертной оценки, стоимость данного объекта недвижимости оставляет около 81 миллиона рублей. В ведомстве не уточнили, в каком процессуальном статусе находится Мусеев, а также какие мероприятия по делу проводятся, однако заметили, что в рамках дела уже проходят обыски и выемки документации.

Ранее мы писали, что в Томске рассматривают дело о мошенничестве местного чиновника, который, по данным следствия, причинил ущерб своими действиями на сумму 2 миллиона рублей.


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  • Oleg-sg
    Сегодня, 11:16

    Жду, когда собяниным займутся. Он такой же, но его защищает путин

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