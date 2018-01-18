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В Ростове 28-летний мужчина развращал малолетнюю девочку в интернете

Вчера, 22:43

Житель Ростова вел с 13-летней девочкой переписку в интернете интимного характера. Есть достоверные сведения о том, что собеседники обменивались фотографиями своих гениталий. Полиция Ростова возбудила уголовное дело о развращении.

28-летний молодой человек из Аксая, Ростовской области, подозревается СК в развращении малолетней девочки, которой всего 13 лет. Мужчина вел активную переписку со школьницей, беседовал на интимные темы сексуального характера. В полиции уже имеются доказательства, что парень отсылал в личных сообщениях фотоснимок своих гениталий. Тоже самое и требовал от своей знакомой по Сети.

Первой забила тревогу мать 13-летней девочки. Женщине удалось случайно увидеть фрагмент переписки дочери, после чего она пошла в полицию за помощью. Благодаря оперативной реакции правоохранителей, подозреваемого в развращении малолетней быстро разыскали. В настоящий момент он под следствием в камере.


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