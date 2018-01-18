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После группового изнасилования в Казахстане девушка выпала из окна

Сегодня, 15:39

В Казахстане девушку изнасиловали сразу несколько человек. После этого она выпала из окна 3 этажа.

В сообщении указано, что инцидент произошёл в 2017 году летом в Астане. По словам жертвы, супруг с другом закрыли её в арендованной квартире и несколько раз изнасиловали вдвоём. При этом все своё преступление они снимали на камеру. Потом начали ей угрожать физической расправой. Пострадавшая 26-летняя женщина решила спастись бегством и выпрыгнула в окно с 3 этажа. Она осталась жива, но получила множество травм и переломов. Ей сразу же оказали всю необходимую медицинскую помощь и госпитализировали.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одного подозреваемого. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 170 тысяч рублей за моральный ущерб. Отмечается, что второй преступник до сих пор находится в уголовном розыске.


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