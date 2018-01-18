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В сети опубликовали фото челябинки, которая пыталась продать девственность дочери

Сегодня, 15:15

В сети опубликовали фотографии жительницы Челябинской области, которая пыталась продать в Москве девственность своей 13-летней дочери за 1,5 миллиона рублей. Реализовать невинность школьницы женщина пыталась через интернет.

10 января двоих жительниц Челябинской области арестовали в Москве при попытке продать 13-летнюю девочку в сексуальное рабство. Ранее в интернете злоумышленницы познакомились с мужчинами, которые были готовы отдать за девственность школьницы 1,5 миллиона рублей. Женщин арестовали в одном из ресторанов Москвы во время передачи денег. В отношении уроженок Челябинской области возбуждено уголовное дело. Дочь одной из задержанных, которая могла оказаться в сексуальном рабстве по вине матери, находится в больнице.

Сегодня в интернете появились несколько фотографий обвиняемой в торговле невинностью женщины. Оказалось, что подозреваемая работала в индустрии красоты и часто принимала участие в различных конкурсах на территории России.


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