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В Кишиневе директор интерната продал воспитанника в сексуальное рабство

Сегодня, 14:59

В Кишиневе расследуется резонансное дело по подозрению директора интерната в торговле детьми. В частности, следствием установлено, что педагог продал воспитанника в сексуальное рабство местному бизнесмену.

На данном этапе следствие установило, что с весны по осень прошлого года воспитанник интерната, который был направлен туда после лишения его отца и матери, родительских прав, проживал на квартире у кишиневского предпринимателя. Известно, что мальчик постоянно подвергался сексуальному насилию и не мог выходить за пределы своего жилья.

Благодаря тому, что правоохранители начали расследование по другим делам в отношении директора учебного заведения, ребенка удалось освободить из сексуального рабства. В настоящее время ребенок проходит психологическую реабилитацию. Директор и бизнесмен задержаны. По молдавским законам им грозит 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Следствие продолжается, причем и по еще нескольким эпизодам деятельности директора интерната.


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