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Алтайский подросток убил женщину-почтальона из-за 35 тыс рублей

Сегодня, 14:21

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело против подростка, который подозревается в убийстве с разбоем. Жертвой мальчика стала 54-летняя женщина-почтальон. Тело злоумышленник закопал в снег, забрал 35 тыс. рублей и скрылся.

Алтайский подросток стал виновником смерти женщины, работницы ФГУП «Почта России». В результате удара по голове палкой и нескольких ножевых ранений почтальон скончалась на месте. Убитую мальчик закопал во дворе одного из домов в снегу. Также завладел 35 тыс. рублей, которые были предназначены для пенсионеров села под Смоленском.

На данный момент 15-летний злоумышленник задержан. Ему грозит уголовный срок по статье «Убийство, сопряженное с разбоем».


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