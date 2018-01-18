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Житель Астрахани до смерти избил мужчину в отделении полиции

Сегодня, 14:02

19-летний житель Астрахани избил до смерти 52-летнего земляка, пребывая во втором городском отделении полиции. Заведено уголовное дело, проверяется компетентность полицейских, допустивших «мокруху у себя под носом».

Главный фигурант уголовного производства попал во второе городское отделение полиции за хулиганство. На одном уголовном преступлении 19-летний астраханец решил не останавливаться, сразу совершив второе. Подозреваемый забил до смерти еще одного «посетителя» участка. Смертельной потасовке предшествовала словесная перепалка между предполагаемым злоумышленником и 52-летним потерпевшим.

Помимо действий подозреваемого, Следкому Астраханской области предстоит проверить компетентность сотрудников второго городского отделения полиции, не уследивших за буйным парнем. Заведено уголовное дело, ведется расследование.


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