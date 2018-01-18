В Кузбассе безработная чуть не отрезала уши своей подруге

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В Кузбассе безработная женщина едва не отрезала уши своей подруге из-за алкоголя. Инцидент произошёл в Прокопьевске.

Двое женщин встретились в квартире и устроили застолье. Они употребили много спиртного. Когда выпивка закончилась, безработная подруга предложила сдать золотые украшения в ломбард, чтобы купить ещё алкоголя. Когда пьяная женщина получила отказ от своей подруги, то та в ярости на неё накинулась, угрожая отрезать её уши и снять серьги. Она нанесла ей несколько сильных ударов в разные области тела. Женщина испугалась и сдала злоумышленнице золото. Её подруга всё-таки сдала украшения в ломбард и купила ещё спиртного.

На следующее утро потерпевшая обратилась в местное медицинское учреждение с различными травмами. Когда она всё рассказала, медики сообщили об инциденте в органы. Силовики быстро разыскали подозреваемую и арестовали. На неё возбудили уголовное дело по статье «грабёж».