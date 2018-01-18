VistaNews.ru


В Кузбассе безработная чуть не отрезала уши своей подруге

Сегодня, 13:56

В Кузбассе безработная женщина едва не отрезала уши своей подруге из-за алкоголя. Инцидент произошёл в Прокопьевске.

Двое женщин встретились в квартире и устроили застолье. Они употребили много спиртного. Когда выпивка закончилась, безработная подруга предложила сдать золотые украшения в ломбард, чтобы купить ещё алкоголя. Когда пьяная женщина получила отказ от своей подруги, то та в ярости на неё накинулась, угрожая отрезать её уши и снять серьги. Она нанесла ей несколько сильных ударов в разные области тела. Женщина испугалась и сдала злоумышленнице золото. Её подруга всё-таки сдала украшения в ломбард и купила ещё спиртного.

На следующее утро потерпевшая обратилась в местное медицинское учреждение с различными травмами. Когда она всё рассказала, медики сообщили об инциденте в органы. Силовики быстро разыскали подозреваемую и арестовали. На неё возбудили уголовное дело по статье «грабёж».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.