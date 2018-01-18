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Пограничники Крыма задержали украинца из федерального розыска

Сегодня, 13:37

Пограничники на пропускном пункте «Армянск» смогли задержать двух человек из федерального розыска. Одним стал 50-летний россиянин, а второй украинец. Житель соседней страны был пойман после паспортного контроля, ранее он совершил надругательство над гербом и флагом РФ.

Уполномоченные сотрудники пресс-службы пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым предоставили информацию о задержании двух человек, находящихся в федеральном розыске. 50-летний россиянин был задержан пограничниками, а также второй нарушитель не смог пройти паспортный контроль. Задержанному украинцу инкриминируют надругательство над гербом и флагом Российской Федерации.

Виновный может быть задействован в принудительных работах либо может получить один год тюремного заключения.


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