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В Петербурге злоумышленник с металлической палкой ограбил секс-шоп

Сегодня, 13:30

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга разыскивают неизвестного мужчину, налетевшего в ночь на 18 января на расположенный в Калининградском районе секс-шоп. Злоумышленник ударил по голове металлической дубинкой 47-летнюю женщину-консультанта, выхватил ее сумочку и скрылся в неизвестном направлении.

Ограбление сотрудницы секс-шопа в Калининградском районе Петербурга произошло около 03:00 по местному времени. В расположенный на Полюстровском проспекте «магазин для взрослых» зашел неизвестный мужчина. Заприметив сумочку женщины-консультанта, злоумышленник стал требовать отдать ему чужую вещь. 47-летняя сотрудница секс-шопа дала отпор преступнику, получив удар металлической палкой по голове. Выхватив сумку, налетчик скрылся в неизвестном направлении.

С повреждениями мягких тканей головы потерпевшую доставили в больницу на обследование. Приметы злоумышленника жертва нападения сообщила петербургским правоохранителям. К слову, в украденной сумке лежал кошелек с 1 тысячей рублей и паспорт работницы «магазина для взрослых».


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