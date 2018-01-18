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На Сахалине педофил, заразивший девочку ВИЧ, найден мёртвым

Сегодня, 12:27

Житель Южно-Сахалинска, который заразил несовершеннолетнюю девочку ВИЧ, найден мертвым. Информацию предоставили в региональном СК РФ.

В сообщении указано, что полицейским удалось вычислить его местонахождение, но когда они ворвались в его квартиру, то мужчина уже был мёртв. Насильник совершил преступление в адрес девочки в прошлом году. Он знал, что болен ВИЧ-инфекцией и умышленно заразил ребёнка. После надругательства над несовершеннолетней ему удалось скрыться от силовиков. Его местонахождение определили 16 января. Правоохранители направились в его квартиру, чтобы задержать подозреваемого. Когда ему сказали открыть дверь, то он отказал. Полицейским пришлось выломать её. После того, как они попали в квартиру, подозреваемый уже был мёртв.


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