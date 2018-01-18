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Жителя Владимира подозревают в создании детского порно

Сегодня, 11:27

Житель Владимира проходит подозреваемым по делу по части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия). Причиной стало создание видеофайлов с двумя девочками. Познакомился 45-летний злоумышленник с детьми в соцсетях, где вел развратную переписку с ними.

 Жителя Владимира подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних детей. По информации правоохранителей, злоумышленник познакомился с детьми в социальных сетях, где вел с ними неприличную и аморальную переписку на сексуальные темы.

После он смог отснять видеофайлы с детьми, которые сам просматривал и делился с неизвестными. Сотрудники отдела «К» УМВД России по Владимирской области инкриминируют ему дело по части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия). Правоохранители конфисковали электронные устройства, использовавшиеся задержанным для выхода в интернет. На данный момент СК РФ по Владимирской области разбирается в правонарушении.


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