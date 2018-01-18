В Санкт-Петербурге напали на школьника из-за телефона за 950 рублей

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В Санкт-Петербурге у школьника отобрали мобильный телефон. Стоимость гаджета составляла всего 950 рублей.

На севере Санкт-Петербурга 1 января произошло нападение на школьника. Сообщается, что инцидент зафиксирован около семи утра на Суздальском проспекте.

Раскрыли разбойное нападение сотрудники полиции города. В ходе разбирательства удалось выяснить, что стоимость мобильного телефона, который пытались украсть, составляла всего 950 рублей.

Мальчик, на которого совершалось нападение, не пострадал. Сейчас с ним работают психологи из-за того, что ребенок находится в стрессовом состоянии. Согласно статистике, которую ведут сотрудники полиции, подобные преступления не являются редкостью, ведь дети всегда были самой уязвимой категорией населения. С целью профилактики полицейские просят детей не разговаривать по мобильным телефонам на улице, где преступники легко могут выхватить гаджет из рук.