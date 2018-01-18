Житель Кемерова украл велосипедную парковку с территории ТЦ

Сегодня, 10:56

Кузбасское линейное управление МВД России предостерегает граждан от краж. Поводом для очередного напоминания стал случай с похищением велосипедной парковки жителем Кемерова. Нарушителя задержали транспортные полицейские.

Прославившийся похищением велосипедной дорожки кемеровчанин ожидает наказания. 36-летний мужчина самовольно и незаконно завладел велосипедной дорожкой возле торгового центра. После того как он отвинтил и снял с креплений металлическую конструкцию, переходил дорогу в неположенном месте.

Нарушителя задержали правоохранители и выяснили, что целью такого поступка является дальнейшее получение денег в пункте металлоприема. На данный момент предприимчивому злоумышленнику грозит уголовный срок, поскольку сумма ущерба составила 4 500 рублей.