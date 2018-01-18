В Ставропольском крае акушера подозревают в смерти новорожденного

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В Ставропольском крае следователи закончили сбор доказательств и направили в прокуратуру обвинение против заведующей акушерским отделением Буденовской клиники. Женщина подозревается в халатности, приведшей к смерти новорожденного.

Как показало расследование, два года назад в клинику поступила роженица с патологией, предполагающей постоянное наблюдение и проведение соответствующих процедур. Однако по данным следствия, основанным на свидетельских показаниях, врач отнеслась беспечно к своим обязанностям и не обеспечила круглосуточное дежурство.

Роды начались на следующее утро. По мнению экспертов, акушер должна была сделать «кесарево сечение», так как роженица не могла помогать процессу. Акушер же приняла решение проводить вакуум-экстракцию, в результате чего новорожденный получил повреждения головного мозга и на следующий день скончался. Эксперты считают, что проведение вакуум-экстракции должно было из-за состояния пациентки быть исключено.