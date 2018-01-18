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В Омске на 20 тысяч оштрафовали военного, обматерившего полицейских

Сегодня, 10:50

В Омске на 20 тысяч рублей оштрафовали военнослужащего, который в 2017 году обматерил полицейских. Он сразу же выплатил деньги.

В Омске состоялся суд по делу 31-летнего Ризы Н., которые в мае прошлого года нецензурно выражался в адрес наряда правоохранителей. Тогда четверо полицейских остановили его на улице Маргелова, так как он нарушил правила ношения формы. В ответ военный начал громко кричать и «поливать» отборным матом правоохранителей.

В декабре прошлого года прошёл суд по делу нарушителя. Его обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, так как мужчина «унизил честь и достоинство» других силовиков. Ризе дали 60 дней на оплату штрафа. Отмечается, что военнослужащий буквально на следующий день нашёл необходимую сумму и полностью расплатился. Согласно закону, если бы мужчина не заплатил вышеуказанную сумму в срок, то суд бы избрал другую меру пресечения, более суровую.


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