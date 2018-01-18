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Организаторы поножовщины в школе Перми могут попасть в психушку

Сегодня, 00:00

Подростки, которые организовали поножовщину в школе Перми, могут оказаться в психушке. Это произойдет после того, как в результате проведенной психиатрической экспертизы злоумышленников признают невменяемыми.

По официальным данным, задержанные подростки, которые подозреваются в организации и исполнении акта поножовщины в пермской школе, пройдут специальную всестороннюю психиатрически-психологическую экспертизу. Эта процедура необходима в рамках расследования уголовного дела для юридической оценки степени вины подозреваемых.

По информационным каналам стало известно, что в случае, если подростки в момент совершения акта поножовщины в школе не могли правильно оценивать ситуацию и давать отчет своим действиям, после суда их отправят на диспансерное лечение в психиатрическую больницу. Оценивать психическое состояние подростков будет целая комиссия врачей, среди которых психиатры и психологи. Специалисты проведут анализ действий подростков, рассмотрят их условия жизни до нападения, проведут некоторые беседы на предмет обнаружения патологий со стороны мозговой деятельности.


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