В Ноябрьске в вагоне-бытовке обнаружили два трупа с ножевыми ранениями

Вчера, 22:15

Следователи СК возбудили уголовное дело по факту находки двух трупов в Ноябрьске. При осмотре на телах мужчины и женщины обнаружены явные признаки насильственной смерти.

10 января сотрудниками полиции были найдены два трупа в частном вагоне-бытовке в одном из дворов Ноябрьска. После осмотра криминалистами СК установлено, что мужчина и женщина были убиты неизвестными злоумышленниками. Накануне в полицию обратились сотрудники одного из частных предприятий города. Граждане сообщили, что их сотрудник пропал и не выходит на работу. Кроме того, телефон его не отвечает.

По указанному адресу, где проживал пропавший мужчина, выехала СОГ. Внутри вагончика-бытовки, служившего домом, оперативники нашли тело пропавшего сотрудника. Рядом с ним находился еще один труп. Он принадлежал при жизни подруге жившего в бытовке гражданина. После первичного осмотра следователи не усомнились, что присутствует факт убийства. Возбуждено уголовное дело, идет процесс расследования.