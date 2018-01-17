В Ульяновске задержали изнасиловавшего трех школьниц в лифте

Вчера, 21:42

Житель Ульяновска подозревается в изнасиловании трех девочек в лифтах домов города. Об этом сообщают в СК России по региону.

Согласно полученным сведения, 34-летний злоумышленник подверг сексуальному насилию трех девочек возрастом 9, 14 и 16 лет. Мужчина совершал акты злодеяния в лифтам домов, где проживали дети. Известно, что насилие над несовершеннолетними произошло весной-летом прошедшего года.

Ранее в Екатеринбурге задержали насильника, орудующего последние 26 лет. Первое преступление он совершил в 1992 году, отсидел за изнасилования, после чего вышел из тюрьмы и продолжил насиловать, грабить и убивать своих жертв. До недавнего задержания он нигде не работал, не имел и постоянного места жительства. В СК вначале преступления рассматривались как отдельно совершенные, а не как целая серия, но позже в результате следственной работы данная версия была опровергнута. Злоумышленник в настоящее время заключен под стражу, вскоре ему предъявят обвинение.