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Психолог из петербургского детского лагеря подозревается в педофилии

Вчера, 19:28

54-летний психолог из Петербурга подозревается в педофилии. По информации следствия, мужчина мог совершить действия развратного характера по отношению потерпевшим. Известно, что подозреваемый уже задержан.

Пресс-служба Следственного комитета России по Ленобласти сообщает, что мужчина был задержан в рамках одного из уголовных дел. Последнее было возбуждено в декабре прошедшего 2017 года, после подачи в правоохранительные органы заявления. Опекун одной из девочек, которые находились ранее в лагере, в котором задержанный работал психологом, заявил, что 54-мужчина мог совершать действия развратного характера. В частности, потенциальной пострадавшей является его дочь и возможно другие девочки из лагеря.

В данный момент правоохранители занимаются выяснением всех подробностей произошедшего. В доме задержанного психолога уже был проведён обыск.


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