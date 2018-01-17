Вчера, 19:10

В Сети появилось видео, из-за которого виновника пермской резни выгнали из школы. Во время просмотра ролика можно увидеть, что ученик ведёт себя в учебном заведении крайне неадекватно. В частности, бегает по партам.

Примечательно, что мальчику в момент съёмки и обучения в школе было всего лишь 11 лет. После инцидента его перевели на домашнее обучение, на котором он пробыл целых два года. Родители справится с сыном попросту не могли.

На попавших в интернет кадрах видно, что организатор резни уже в юном возрасте вёл себя крайне неадекватно: он бегал по партам, кидался по классу шваброй и тряпкой для доски.

Сейчас же этому весёлому мальчику и его оппоненту во время конфликта и дальнейшей поножовщины грозит наказание в виде тюремного заключения до 7 лет.

Ранее сообщалось, что получившая учительница, которая пострадала во время инцидента в пермской школе №127, находится в больнице в тяжёлом состоянии с 17-мя ножевыми ударами.