Жительница Калининграда в вагине пыталась пронести наркотики в колонию

Вчера, 18:57

В исправительной колонии Калининграда собака прошедшая специальную подготовку подтвердила свою квалификацию. Благодаря овчарке сотрудники пенитенциарного учреждения задержали 37-летнюю женщину, которая пыталась пронести на свидание наркотики, спрятав их в самом интимном месте.

Как сообщается в коммуникационном подразделении Федеральной службы исполнения наказаний, женщине было разрешено длительное трехдневное свидание с мужем, находящимся в колонии. Когда женщина вошла на проходную режимного объекта, собака, специально натасканная на распознавание наркотических веществ, начала лаять.

Женщину пригласили в специальную комнату, где сотрудница колонии произвела тщательный осмотр. Пакеты почти с наркотиками были обнаружены в теле нарушительницы. Теперь самой женщине грозит реальный срок. Сотрудниками соответствующего подразделения полиции возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.