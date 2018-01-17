Под Волгоградом живодер обезглавил лабрадора-спасателя

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Живодер обезглавил лабрадора-спасателя и освежевал его. Трагедия произошла неподалеку Волгограда.

Неприятный инцидент, который потряс всех жителей населенного пункта Верхняя Добринка, произошел в Камышинском районе Волгоградской области. Сразу после празднования Нового года один из жителей села, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил лабрадора.

Сообщается, что мужчина отрубил добродушному псу голову, затем освежевал его и хотел жарить его мясо. Известно, что лабрадор по кличке Бакс 11 лет жил в населенном пункте и выполнял функции спасательной собаки – помогал вытаскивать из воды тонущих. Односельчане рассказывают, что после выхода на пенсию, животное охраняло дом нового хозяина, который рассказывает о его дружелюбии как к детям, так и ко взрослым.

Хозяин собаки обратился за помощью в полицию 11 января и сообщил, что животное пропало еще 1 января, но вся семья надеялась, что пес вернется. После проведения расследования установлено, что убийство животного совершил житель соседнего села 34-х лет, он ранее отбывал заключение в колонии, а на данный момент нигде не работает. Боясь расправы над собой, живодер выбросил голову и тело животного в уличный туалет. По данному факту возбуждено уголовное дело.