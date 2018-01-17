"Поножовщина в школе": В Челябинской области школьник ударил ножом одноклассника

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В сосновской школе Челябинской области произошло чрезвычайное происшествие, напомнившее недавнюю трагедию в Перми. Драка двух девятиклассников-второгодников закончилась ударом ножа. К счастью, обошлось незначительным ранением.

В Челябинской области широкий общественный резонанс вызвал инцидент, произошедший на перемене в школьном дворе. Сообщается, что участниками конфликта стали 17-летние парни, которых по каким-то причинам оставили на второй год учиться в девятом классе. Как объясняют очевидцы, школьники-переростки давно конфликтовали друг с другом.

На этот раз, обычная драка едва не закончилась трагедией. Один из парней выхватил нож и ударил оппонента, которого от тяжелого ранения спасла только плотная куртка. Нападавший уже задержан правоохранителями. Дело дошло до губернатора Челябинской области, который заявил, что подобные случаи будут разбираться особенно и на самом высоком уровне. Напомним, в Перми два подростка устроили кровавую резню в кабинете где занимались четвероклассники.