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В Ульяновске воспитательница детского сада избивала малышей

Сегодня, 14:08

В Ульяновске для предоставления в суд готовится дело по обвинению 24-летней воспитательницы детского сада в неоднократном избиении воспитанников дошкольного учреждения. В настоящее время собрана база прямых доказательств вины педагога.

По сообщению следственных органов, весной прошлого года, после того, как воспитательница была принята на работу в дошкольное учреждение, дети начали жаловаться родителям на побои. При этом на телах детей родители неоднократно обнаруживали кровоподтеки и ссадины. Администрация детского сада не реагировала на жалобы пап и мам, а воспитательница с негодованием отвергала обвинение. Родителям подали коллективное заявление в правоохранительные органы, после чего была проведена негласная проверка. Факты жестокого обращения с детьми полностью подтвердились. Проработав чуть более месяца, воспитательница была уволена и, ею занялись следственные органы. В ближайшее время должен состояться судебный процесс по делу.


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