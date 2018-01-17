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В сети опубликовали имена пострадавших при резне в пермской школе

Сегодня, 13:12

В сети опубликовали список детей, которые получили травмы в результате резни в одной из школ Перми. Все пострадавшие являются учениками четвертого "Б" класса.

По материалам следствия, напавшие на учеников школы целенаправленно избивали детей. Злоумышленники били их по голове, пытаясь убить. По факту трагического нападения возбуждено уголовное дело. В сети разместили список детей, которые серьезно пострадали в результате нападения.

Травмы получила также учительница, которая пыталась защитить детей от нападения. Злоумышленники ударили женщину по голове 17 раз, что стало причиной серьезных травм. В данный момент все пострадавшие находятся в больнице. Подозреваемые в совершении нападения задержаны.


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