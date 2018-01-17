Житель Пензы заплатил 66 тысяч рублей за несуществующего питона

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Первомайский районный суд Пензы приговорил местного жителя к полутора года колонии и выплате штрафа в размере 31 тысячи рублей за мошенничество. Аферист предложил потерпевшему помочь приобрести питона по максимально низкой цене, взял деньги за услуги и «обрубил концы».

Осужденный откликнулся на объявление жителя Пензы, желающего приобрети питона и цирковое оборудование. Аферист предложил потерпевшему помочь в покупке змеи и реквизита, пообещав оформить сделку по максимально низкой цене. Доверчивый мужчина предоставил злоумышленнику 31 тысячу рублей первым платежом и 35 тысяч вторым. Всю сумма ушла на личные нужды осужденного. Осознав произошедшее, потерпевший обратился в правоохранительные органы. Однако искать афериста не пришлось, так как он добровольно оформил явку с повинной, согласившись во всем содействовать следствию.

Решением Первомайского районного суда Пензы злоумышленник приговорен к полутора годам тюрьмы. Также осужденный обязуется возместить жертве развода материальный ущерб в размере 31 тысячи рублей.