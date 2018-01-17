В Мурманске пьяный мужчина пытался отрезать палец подруге своей сожительницы

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В Мурманске молодой мужчина, будучи пьяным, пытался отрезать палец подруге своей сожительницы на улице Сафонова. Открыто уголовное производство, проводится следственная проверка.

По предварительным данным, в Мурманске в квартиру, расположенную на улице Сафонова, к подруге пришла 29-летняя местная жительница. Компания из трех человек, включая 25-летнего сожителя хозяйки квартиры, распивала алкогольные напитки. В результате между гостьей и мужчиной возникла конфликтная ситуация, в ходе которой парень, орудуя кухонным ножом, порезал фалангу пальца женщины.

На место ЧП оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая оповестила сотрудников правоохранительных органов Мурманска. Злоумышленника задержали, открыто уголовное производство по статье умышленного причинения легкого вреда здоровью.