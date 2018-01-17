VistaNews.ru


В Мурманске пьяный мужчина пытался отрезать палец подруге своей сожительницы

Сегодня, 12:41

В Мурманске молодой мужчина, будучи пьяным, пытался отрезать палец подруге своей сожительницы на улице Сафонова. Открыто уголовное производство, проводится следственная проверка.

По предварительным данным, в Мурманске в квартиру, расположенную на улице Сафонова, к подруге пришла 29-летняя местная жительница. Компания из трех человек, включая 25-летнего сожителя хозяйки квартиры, распивала алкогольные напитки. В результате между гостьей и мужчиной возникла конфликтная ситуация, в ходе которой парень, орудуя кухонным ножом, порезал фалангу пальца женщины.

На место ЧП оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая оповестила сотрудников правоохранительных органов Мурманска. Злоумышленника задержали, открыто уголовное производство по статье умышленного причинения легкого вреда здоровью.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.