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В Балашихе в больнице умерла 3-летняя девочка, которую избил и изнасиловал отчим

Сегодня, 12:13

В Балашихе в больнице умерла 3-летняя девочка, которую избил и изнасиловал отчим. Врачи сутки боролись за ее жизнь.

Пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибами живота и грудной клетки. Ее отчим сказал супруге, что ребенок выпал из кроватки на пол, ребенка вчера доставили в реанимацию, где врачи и сделали вывод, что такие травмы невозможно получить при падении. По некоторым сведениям, мужчина раньше неоднократно избивал свою жену, но она терпела и в полицию не обращалась.

В момент совершения преступления отчим находился в состоянии наркотического опьянения. После тяжелой комы, в которой она провела сутки, девочка скончалась в больнице от полученных травм. Подозреваемый в совершении преступления задержан. В данный момент он находится в СИЗО.


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  • аноним
    Сегодня, 14:20

    Четвертовать такую гниду надо.Оторвать ему все что только можно.Это нелюдь,таким отбросам не место среди людей.

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