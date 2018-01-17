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В Астрахани мужчина на прогулке с собакой задержал воров

Сегодня, 11:43

В Астрахани местный житель с собакой задержал воров, которые пытались украсть электрический кабель. Ранее судимым «металлистам» пришлось безропотно ждать прибытия полицейского наряда под надзором немецкой овчарки.

Как сообщают в коммуникационном подразделении городской полиции, утром мужчина, совершающий традиционную прогулку с собакой, заметил под пешеходным мостом двух подозрительных личностей, которые ножовкой перепиливали кабель. Астраханец на всякий случай поинтересовался, не являются ли мужчины работниками коммунальных служб, однако в ответ услышал грубую ругань. Тогда собаке была отдана соответствующая команда, после которой воры не имели шансов на побег.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали злоумышленников со всеми вещественными доказательствами их преступной деятельности. В ходе допроса выяснилось, что ранее 28-летний и 50-летний астраханцы уже отнесли в пункт приема металлолома часть кабеля. Вырученные деньги пропили, но ворам захотелось «добавки». Энергетическая компания подсчитывает сумму нанесенного ущерба.


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