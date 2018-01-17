В Новокузнецке мать довела 5-месячную дочь до дистрофии

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Суд Новокузнецка приговорил 27-летнюю местную жительницу к выплате штрафа в размере 30 тысяч рублей за доведение 5-месячной дочери до дистрофии. Дабы сэкономить деньги, молодая мать кормила новорожденную малышку сухими растительными сливками.

О нездоровой 5-месячной девочке правоохранителям рассказали врачи одной из новокузнецких больниц, куда 27-летняя осужденная привела свою дочь на осмотр. Специалисты диагностировали у ребенка дистрофию и поражение печени. Общаясь со следователями, молодая мать призналась, довести новорожденную дочь до изнеможения ее вынудило бедственное финансовое положение. Дабы сэкономить деньги, женщине пришлось кормить младенца дешевыми сухими растительными сливками. Отмечается, профильные ведомства неоднократно объясняли жительнице Новокузнецка, как оформить документы для получения бесплатного детского питания, однако она не последовала рекомендациям, сославшись на недостаток свободного времени.

Суд обязал молодую мать выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Также 27-летняя женщина рискует лишиться родительских прав.