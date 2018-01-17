В Омской области многодетная мать тушила сигареты о губы собственной дочки

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В Омской области многодетная молодая 25-летняя мать в течение нескольких лет издевалась над своей 8-летней дочерью. Правоохранители обнаружили 19 эпизодов насилия над ребёнком, в числе которых было то, что девушка тушила сигареты о губы собственной дочки.

Калачинские правоохранители рассказали об уголовном деле, которое было возбуждено по отношению 25-летней матери троих детей. В течение нескольких лет она систематически издевалась над своей 8-летней дочкой, а за двумя малышами вообще никак не следила.

В полицию с подозрениями обратились сами родственники горе-матери, которая ехала в Омск, оставив всех детей у бывшего мужа. В тот момент старшая девочка рассказала, что мать её постоянно наказывает: бьёт ремнём, заставляет стоять на соли и тушит сигареты о губы.

Всего полиция насчитала 19 эпизодов преступлений по отношению к ребёнку. Об этом рассказал Пётр Глущенко, следователь Калачинского СО СК СКР по Омской области.

В отношении 25-летней матери возбудили уголовное дело по двум статьям. Теперь её могут осудить на срок до 7 лет тюрьмы.