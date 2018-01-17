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В Оренбурге жестоко убиты бизнесмен и его 7-летний сын

Сегодня, 10:28

В Оренбурге жестоко убиты бизнесмен и его 7-летний сын. Происшествие случилось сегодня, 17 января, около 09:00. На Карагандинской улице в автомобиле Toyota найден труп местного 35-летнего бизнесмена и его 7-летнего сына. У погибших обнаружено большое количество ножевых ранений.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники местных правоохранительных органов. Следователи уже провели тщательный осмотр элитного внедорожника и ближайшей местности. Полиция возбудила уголовное дело. Последнее передали в первый областной отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ из-за общественного резонанса и значимости.

Правоохранители просят всех, кому известна любая информация о данном происшествии или злоумышленниках, сообщить в региональное СУ СК.


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