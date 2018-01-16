В Костроме 15-летний арестант убежал из-под конвоя по дороге к стоматологу

Вчера, 23:49

В Костроме 15-летний подросток, которого вели под конвоем сотрудники полиции, сумел мастерски сбежать и скрыться с глаз стражей порядка. Это произошло при посещении стоматологической клиники посреди города.

Полиция Костромы разыскивает по городу и в его окрестностях сбежавшего 15-летнего подростка, который обманул сопровождающих его полицейских по допоге в стоматологическое отделение. У парня произошел накануне флюс, и его нужно было отвести к дантисту для оказания необходимой помощи. Но ловкач решил не терять появившегося шанса, и сбежал из-под конвоя.

Казусная ситуация произошла на улице Лавровской. Приметы Федора Чибрикина: рост 160 см, телосложение худощавое. Есть у парня и особая примета, по которой его легко узнать – отек на щеке от флюса. Все, кто что-то знает или видел сбежавшего из-под конвоя подростка 15-ти лет, просят сообщить в полицию.