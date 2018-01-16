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В Воронеже лже-мебельщик "развел" клиентов на деньги

Вчера, 23:19

Лже-мебельщик из Воронежа обманул покупателей на фоне организованных «продаж» готовых гарнитуров через интернет-магазин, которого не существовало в реальности. Потребители «велись» на предложение изготовления мебели по предоплате.

Мужчина из Воронежа решил пополнить свои финансовые показатели незаконным путем. Он разместил объявление о том, что может изготовить мебель на заказ. От клиента нужно лишь желание и предоплата. Расходы по доставке продавец-изготовитель взял героически на себя. После того, как к аферисту начали поступать заказы, он мастерски давал реквизиты на перечисление денег.

Когда оплата от четырех покупателей поступила на счет, 36-летний лже-мебельщик просто скрылся в неизвестном направлении, забрав все деньги. В данный момент полиция Воронежа и области занимается поисками подозреваемого в мошенничестве жителя города. Ему грозит тюремное заключение на срок до 5 лет за обман.


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